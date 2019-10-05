Дисциплінарний комітет суворо покарав клуб Другої ліги за кинуту фаном в лайнсмена пляшку

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу оштрафував "Енергію" на 25 000 гривень.

Причиною штрафу є кинута вболівальником в бокового арбітра пластикова пляшка в матчі 11-го туру групи Б Другої ліги з "ВПК-Агро" (2:4).

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Клуб з Нової Каховки мав намір витратити ці кошти на покупку апаратури, необхідної для організації прямих трансляцій матчів.

Особистість зловмисника з'ясовують правоохоронні органи.

Раніше Спорт24 писав, що львівський "Рух" був оштрафований за відмову грати м'ячами Select в матчах Першої ліги 2019/20.