Дисциплінарний комітет виніс суворе покарання Гармашу за удар Мораеса

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Денис Гармаш
Денис Гармаш / ФК "Динамо"

Футболіст "Динамо" Денис Гармаш пропустить матчі УПЛ через пряму червону картку в грі Кубка України з "Шахтарем" (1:1, 3:4 по пен.).

Як повідомляє FootBoom, на засіданні Контрольно-дисциплінарного комітету ФФУ, крім іншого, було розглянуто питання дискваліфікації півзахисника "Динамо" Дениса Гармаша.

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КДК прийняв рішення дискваліфікувати Гармаша на чотири матчі – бан поширюється на всі турніри, а не тільки на Кубок України.

Таким чином, Денис пропустить українське класико "Динамо" – "Шахтар", а також матчі проти "Маріуполя", ФК "Львів" та "Олександрії".

Спорт 24 писав, що Денис Гармаш у кубковому чвертьфінальному поєдинку вдарив головою Жуніора Мораеса, за що отримав червону картку. Видалення в складі "Шахтаря" також заробив і Мораес, а в підсумку "гірники" пройшли далі, перемігши лише в серії пенальті.

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Теги: Шахтар УПЛ Жуніор Мораес Спорт Футбол Новини Спорту Динамо
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