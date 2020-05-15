З дитинства вболівав за цей клуб: юний талант "Динамо" зізнався, як міг перейти в "Шахтарі"

Півзахисник "Динамо" Микола Шапаренко розповів, чому з "Маріуполя" перейшов до київського клубу, а не в "Шахтар". Це могло трапитися ще у 2015 році.

Про це сам футболіст розповів у підкасті на Telegram-каналі "Записки Динамівця".

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У мене були пропозиції від "Шахтаря", але обрав "Динамо", тому що з дитинства вболівав за цей клуб. Коли надійшла пропозиція від киян, не роздумуючи, відразу ж перейшов,

– сказав Шапаренко.

Також Шапаренко зізнався, що був готовий піти в оренду з "Динамо" заради ігрової практики:

"Так, я міг піти в оренду – потрібно було тільки згода Ігоря Михайловича Суркіса, і я переходжу. Я сам хотів, адже це дуже важко – я хочу грати, пройшов етап U-21 і дубля, мені хочеться грати в основі більше. В цьому і проблема більшості оренд у "Шахтаря" і "Динамо", що відпускають своїх гравців без права викупу. Сенс клубу брати футболіста на рік, щоб його розіграти під "Динамо"? Їм вигоди немає від цього. А якщо ти береш футболіста з правом викупу – то чому ні. Це ж вигідно для них".

21-річний півзахисник у поточному сезоні зіграв в українській Прем'єр-лізі у восьми зустрічах і забив один гол.

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