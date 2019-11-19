Давай битися: Мессі та Кавані ледь не влаштували бійку під час матчу – відео

У капітана "Барселони" Ліонеля Мессі виник конфлікт з нападником ПСЖ Едінсоном Кавані під час товариського матчу між збірними Аргентини і Уругваю.

В кінці першого тайму після одного з жорстких зіткнень на поле між гравцями обох команда почалася сутичка.

Дізнайтеся також: Євро-2020: Данія, Швейцарія та ще 17 збірних гарантували собі участь у чемпіонаті Європи

Кавані крикнув до Мессі "Давай битися", на що капітан Аргентини відповів "Коли захочеш". Втім, до бійки справа так і не дійшла, футболісти розійшлися і продовжили гру.

Конфлікт між Едінсоном Кавані та Ліонелем Мессі: дивіться відео

Цікаво, що кілька днів тому під час товариського матчу проти збірної Бразилії у Мессі стався конфлікт з головним тренером Селесао Тіте.

Нагадаємо, 18 листопада відбувся товариський матч між збірними Аргентини і Уругваю (2:2). Кавані відкрива рахунок у матчі, а Ліонель Мессі врятував свою команду від поразки голом з пенальті на 90+2 хвилині.