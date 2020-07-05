Колумбійській голкіперці Хоаніс Менко ампутували ногу через невдалий випадок у власному будинку. Дівчина натрапила на скляні двері та отримала серйозні травми.

Про жахливу травму спортсменки через, яку дівчина втратила ногу, повідомляє ESPN.

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Необачність дівчини

25-річній голкіперці зробили дві операції, але не змогли врятувати ліву ногу дівчини. Зараз вона залишається в реанімації місцевої лікарні в Букараманзі.

Професійна ліга Колумбії та її колишній клуб закликали вболівальників здати кров, щоб допомогти дівчині, яка поєднувала гру у футбол із навчанням.

Президент ексклубу дівчини Густаво Нуньєс запевнив, що Менко залишиться назавжди частиною клубної сім’ї.

Вона залишила слід у нашому клубі завдяки своїй харизмі та характері. Ми впевнені, що їй вдасться підійнятись після такого жахливого випадку та знайти мотивацію продовжувати займатись спортом. Вона – воїн,

– заявив президент.

Додамо, що вона виступала за "Реал" ще з 2016 року.