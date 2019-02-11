Дівчина Еміліано Сали розкрила свою особистість після загибелі футболіста: фото

Аргентинський футболіст Еміліано Сала, який загинув в авіакатастрофі над Ла-Маншем, зустрічався з бразильською волейболісткою Луїзою Унгерер.

Про це сама дівчина розповіла виданню Globo після загибелі 28-річного Еміліано.

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Луїза заявила, що з 2017 року перебувала в романтичних стосунках із Еміліано Салою. Пара познайомилася у французькому Нанті, коли обидва виступали за місцеві команди. Останній раз Сала і Унгерер бачилися 14 січня – в день народження волейболістки.

В інтерв'ю дівчина розповіла про розмову з Салою, в якому він їй зізнався, що збирається летіти в Кардіфф на підписання контракту з однойменним клубом. "Він сказав, що відлітає в Кардіфф і шалено щасливий грати в англійській Прем'єр-лізі. Я була рада за нього", - сказала Унгерер.

У мене до останнього залишалася надія, що він живий. Було боляче стежити за новинами, так як ніхто не знав, де літак, коли закінчаться пошукові операції. Знаєте, я постараюся бути щасливою, оскільки він точно цього хоче,

– додала вона.

Що сталося з Еміліано Сала?

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