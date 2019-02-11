Дівчина Еміліано Сали розкрила свою особистість після загибелі футболіста: фото

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Еміліано Сала зі своєю дівчиною
Еміліано Сала зі своєю дівчиною / Фото з відкритих джерел

Аргентинський футболіст Еміліано Сала, який загинув в авіакатастрофі над Ла-Маншем, зустрічався з бразильською волейболісткою Луїзою Унгерер.

Про це сама дівчина розповіла виданню Globo після загибелі 28-річного Еміліано.

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Луїза заявила, що з 2017 року перебувала в романтичних стосунках із Еміліано Салою. Пара познайомилася у французькому Нанті, коли обидва виступали за місцеві команди. Останній раз Сала і Унгерер бачилися 14 січня – в день народження волейболістки.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Публикация от Fans Emi & Luiza (@fans_emiyluiza)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para siempre ?

Публикация от Fans Emi & Luiza (@fans_emiyluiza)

В інтерв'ю дівчина розповіла про розмову з Салою, в якому він їй зізнався, що збирається летіти в Кардіфф на підписання контракту з однойменним клубом. "Він сказав, що відлітає в Кардіфф і шалено щасливий грати в англійській Прем'єр-лізі. Я була рада за нього", - сказала Унгерер.

У мене до останнього залишалася надія, що він живий. Було боляче стежити за новинами, так як ніхто не знав, де літак, коли закінчаться пошукові операції. Знаєте, я постараюся бути щасливою, оскільки він точно цього хоче,
– додала вона.

Що сталося з Еміліано Сала?

  • Увечері 21 січня над Ла-Маншем зник літак з аргентинським футболістом Еміліано Сала. Він направлявся з Нанта у Кардіфф, де підписав рекордний контракт з місцевою командою.
  • Перед зникненням пілот літака просив про екстрену посадку.
  • Після повідомлення про зникнення літака, було розпочато рятувальну операцію. Однак вона ускладнювалася через погані погодні умови, а також через те, що область пошуків була доволі великою.
  • 24 січня поліція офіційно припинила операцію з пошуків зниклого літака. Причиною стало те, що шансів знайти вцілілими Еміліано Сала та Дейва Ібботсона майже не було.
  • Після цього пошуками зайнялися приватні рятувальники. Вони і виявили уламки літака. У четвер, 7 лютого, рятувальники змогли витягти тіло з уламків затонулого в Ла-Манші літака.
  • У п'ятницю, 8 лютого, поліція підтвердила, що тіло, яке було виявлене на борту затонулого літака та підняте на поверхню – це 28-річний аргентинський футболіст. Тіло пілота Дейва Ібботсона досі не вдалося виявити.
  • 11 лютого експерти назвали причину смерті Еміліано Сала.
  • Попередній звіт про причини авіакатастрофи над Ла-Маншем, під час якої загинули Еміліано Сала та Дейв Ібботсон, буде опубліковано до кінця лютого 2019 року.

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Теги: Спорт Футбол Пропав Еміліано Сала
Джерело: 24 Канал
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