Дівчина футболіста "Динамо" мало не потонула на Балі, намагаючись врятувати людину

Дівчина захисника "Динамо" Артема Шабанова Юліанна розповіла про те, що ледь не втонула під час відпочинку на Балі.

У своєму акаунті в Instagram вона написала, що разом із трьома іншими людьми відгукнулася на заклик про допомогу від потопаючого, в якого вже не було сил боротися через сильні хвилі.

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Рятуючи людину, яка тонула, у якого не було вже сил боротися через сильні хвилі, трохи самі не потонули. Загалом, це мій третій раз за все моє життя, що я мало не потонула! І перший рятуючи когось. Можна мене привітати, я пішла відзначати,

– написала Юліанна.

У першій половині сезону Артем Шабанов провів 19 матчів у складі київського клубу, забивши 2 голи (1 – в Лізі Європи).

Гравці "Динамо" вийдуть з відпустки 10 січня, після чого відправляться на підготовчий збір до Туреччини, де проведуть 6 спарингів. Кияни знаходяться на другому місці турнірної таблиці УПЛ.