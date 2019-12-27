Дівчина футболіста "Динамо" мало не потонула на Балі, намагаючись врятувати людину
Дівчина захисника "Динамо" Артема Шабанова Юліанна розповіла про те, що ледь не втонула під час відпочинку на Балі.
У своєму акаунті в Instagram вона написала, що разом із трьома іншими людьми відгукнулася на заклик про допомогу від потопаючого, в якого вже не було сил боротися через сильні хвилі.
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Рятуючи людину, яка тонула, у якого не було вже сил боротися через сильні хвилі, трохи самі не потонули. Загалом, це мій третій раз за все моє життя, що я мало не потонула! І перший рятуючи когось. Можна мене привітати, я пішла відзначати,
– написала Юліанна.
У першій половині сезону Артем Шабанов провів 19 матчів у складі київського клубу, забивши 2 голи (1 – в Лізі Європи).
Гравці "Динамо" вийдуть з відпустки 10 січня, після чого відправляться на підготовчий збір до Туреччини, де проведуть 6 спарингів. Кияни знаходяться на другому місці турнірної таблиці УПЛ.