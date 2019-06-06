Дівчина, яка звинувачує Неймара у зґвалтуванні, розповіла подробиці на телебаченні: відео

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Неймар
Неймар / twitter.com

Дівчина, яка звинувачує футболіста французького ПСЖ і збірної Бразилії Неймара в зґвалтуванні, вперше публічно виступила в медіа.

27-річна модель Нажила Тріндаді прийшла на бразильський телеканал SBT і розповіла свою версію того, що відбувається.

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Дівчина заявила, що відмовила Неймару в сексі, коли дізналася, що бразилець не має презерватива.

З'ясувалося, що у нього не було презерватива, і я сказала, що так не піде, і все повинно закінчитися. Але він продовжив,
– заявила дівчина.

Вона наполягає, що потребує не грошей, а правосуддя.

Якби мені було потрібно, щоб він заплатив, я вчинила б куди простіше,
– сказала Тріндаді.

27-річного футболіста звинувачують у зґвалтуванні, скоєному 15 травня в паризькому готелі. Бразильська конфедерація футболу домовилася, що гравець дасть свідчення на наступному тижні після товариських матчів. Також поліція конфіскує телефон Неймара, що опублікував інтимні зображення дівчини, яка звинуватила його в зґвалтуванні.

Водночас юридичне бюро "Фернандес й Абреу" відмовилося працювати з дівчиною після того, як поспілкувалася з нею, і розірвало контракт.

Секс-скандал не єдине, що зараз турбує бразильського футболіста. Неймар не зможе зіграти за збірну Бразилії на Кубку Америки.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту ПСЖ
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