Дівчина Зінченка та інші журналісти покидають телеканали "Футбол 1/2"

Відразу декілька провідних журналістів покидають телеканали "Футбол 1" і "Футбол 2" перед стартом нового футбольного сезону. Канали можуть покинути четверо працівників.

За інформацією Tribuna.com, журналістка Влада "Седан" Щеглова, яка є дівчиною Олександра Зінченка, залишає телеканали "Футбол 1/2".

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Також під питанням відхід Алли Бублій та Дмитра Шпирка. На каналах "Футбол 1/2" Бублій мала власну програму "Моя гра". Шпирко на каналах здебільшого працював кореспондентом.

Вирішив покинути телеканал Богдана Турків, про що він повідомив у своєму Facebook.

Олег Ящук, який був кореспондентом каналів, теж оголосив, що покидає "Футбол 1/2".

Раніше про відхід з телеканалів "Футбол 1/2" повідомили коментатори Віктор Вацко та Андрій Малиновський.

У новому сезоні канали "Футбол 1/2" будуть транслювати матчі чемпіонату України, Кубку України, Суперкубок України, чемпіонат Італії (Серія А) та чемпіонат Бельгії (Ліга Жупіле).

Окрім того, телеканали "Футбол 1", "Футбол 2", до яких буде доступ на Oll.TV, транслюватимуть матчі Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Суперкубок УЄФА. Також телеканали "Футбол 1", "Футбол 2" транслюватимуть матчі Ліги націй, кваліфікації Євро-2020.

Водночас канали "Футбол 1/2" втратили право транслювати англійську Прем'єр-лігу.