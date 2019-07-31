Дівчина Зінченка та інші журналісти покидають телеканали "Футбол 1/2"

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Влада Щеглова
Влада Щеглова / Фото з відкритих джерел

Відразу декілька провідних журналістів покидають телеканали "Футбол 1" і "Футбол 2" перед стартом нового футбольного сезону. Канали можуть покинути четверо працівників.

За інформацією Tribuna.com, журналістка Влада "Седан" Щеглова, яка є дівчиною Олександра Зінченка, залишає телеканали "Футбол 1/2".

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Також під питанням відхід Алли Бублій та Дмитра Шпирка. На каналах "Футбол 1/2" Бублій мала власну програму "Моя гра". Шпирко на каналах здебільшого працював кореспондентом.

Вирішив покинути телеканал Богдана Турків, про що він повідомив у своєму Facebook.

Олег Ящук, який був кореспондентом каналів, теж оголосив, що покидає "Футбол 1/2".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Друзі, звісно, не повірите. Але рішення прийнято. Я залишаю телеканали «Футбол 1/2». Майже 9 років життя пліч-о-пліч з найкращими в своїй професії. Важко морально, важко розкладати по полицях, але час змін настав. Дякую за довіру та терпіння. Дякую @alexander_denysov_ Володимире Крамар, Віталію Хмельницький, @iburbas @elya_lyaa Іване Гресько. Дякую усій родині! @footballuatv Люблю та ціную

Допис, поширений Олег Ящук (@o.yashchuk_tv)

Раніше про відхід з телеканалів "Футбол 1/2" повідомили коментатори Віктор Вацко та Андрій Малиновський.

У новому сезоні канали "Футбол 1/2" будуть транслювати матчі чемпіонату України, Кубку України, Суперкубок України, чемпіонат Італії (Серія А) та чемпіонат Бельгії (Ліга Жупіле).

Окрім того, телеканали "Футбол 1", "Футбол 2", до яких буде доступ на Oll.TV, транслюватимуть матчі Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Суперкубок УЄФА. Також телеканали "Футбол 1", "Футбол 2" транслюватимуть матчі Ліги націй, кваліфікації Євро-2020.

Водночас канали "Футбол 1/2" втратили право транслювати англійську Прем'єр-лігу.

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Теги: Спорт Футбол Медіа Олександр Зінченко
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