Дівчина зіркового футболіста "Динамо" купається повністю оголеною: гаряче фото
Чарівна друга половинка футболіста "Динамо" Беньяміна Вербіча поділилася зі своїми підписниками в Instagram дуже відвертим фото.
Крім футбольних якостей, Вербіч може похвалитися чарівною другою половинкою – Марі Бокель. Прекрасна датчанка володіє не тільки білосніжними волоссям, але і відмінною фігурою.
Читайте також: Світоліна опублікувала яскраве фото у купальнику з відпочинку
Марі поділилася зі своїми шанувальниками моментами з відпочинку на батьківщині. Незважаючи на холодну погоду, дівчина викупалася у водах Данії і зробила це абсолютно оголеною.
Дівчина Беньяміна Вербіча Марі Бокель
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі