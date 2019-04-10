Дівчина зіркового футболіста "Динамо" купається повністю оголеною: гаряче фото

Чарівна друга половинка футболіста "Динамо" Беньяміна Вербіча поділилася зі своїми підписниками в Instagram дуже відвертим фото.

Крім футбольних якостей, Вербіч може похвалитися чарівною другою половинкою – Марі Бокель. Прекрасна датчанка володіє не тільки білосніжними волоссям, але і відмінною фігурою.

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Марі поділилася зі своїми шанувальниками моментами з відпочинку на батьківщині. Незважаючи на холодну погоду, дівчина викупалася у водах Данії і зробила це абсолютно оголеною.



Дівчина Беньяміна Вербіча Марі Бокель

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