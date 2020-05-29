Дивовижний промах: як "динамівець" Соль підвів партнерів – відео

Іспанський нападник Фран Соль перебрався у "Динамо" у січні 2019 року. Якщо у "Віллем ІІ", де Соль грав до переїзду в Київ, він був грізним бомбардиром, то в "Динамо" у форварда відверто не задалося.

За "Динамо" Соль відіграв тільки 18 матчів, в яких забив скромні 3 голи, пише 24 канал. У Нідерландах, зігравши 88 матчів за "Віллем ІІ", в активі Франа було 47 голів.

До речі "Динамо" буде незвичайним способом готуватися до матчу з "Шахтарем"

Схоже, що 28-річний нападник розгубив свої голеодорські здібності після приїзду в Київ.

Підвів партнерів у матчі з "Олімпіком"

Соль ніяк не може стати гравцем основного складу "Динамо", хоча кияни й заплатили за його трансфер понад 3 мільйони євро.

Іспанець програвав конкуренцію Артему Бєсєдіну, а тепер його витісняє з основної обойми і Назарій Русин.

У середу, 27-го травня, "Динамо" проводило другий після карантину товариський матч. "Біло-сині" у Києві зустрічалися з донецьким "Олімпіком".

Наставник "Динамо" Олексій Михайличенко дав Солю шанс проявити себе в другому таймі.

Партнери все зробили для іспанця, щоб він таки відзначився забитим голом. Нападник отримав блискучу передачу від Караваєва, але не влучив по м'ячу.

Відео невдалого удару Соля

Повідомлялося, що "Динамо" прагне продати Соля у літнє трансферне вікно. Однак з такою результативністю іспанцю буде складно знайти новий клуб.

"Динамо" виграло матч проти "Олімпіка" завдяки двом голам Георгія Цитаішвілі.