Дивовижний сезон: Зінченко попозував зі всіма трофеями "Манчестер Сіті"

Гравець збірної України та англійського "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко подякував усім за підтримку в цьому сезоні.

Протягом сезону-2018/19 команда Пепа Гвардіоли здобула чотири трофеї: Суперкубок Англії на початку сезону, а також стала першим представником АПЛ, який оформив внутрішній потроєнь (чемпіонат, Кубок ліги, Кубок Англії).

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"Це був дивовижний сезон для нас. Хочу сказати велике спасибі за вашу величезну підтримку. Люблю вас всіх", – написав Зінченко в Instagram.

У нинішньому сезоні Гвардіола задіяв Олександра в 29 зустрічах у всіх турнірах. Зінченко записав на свій рахунок 1 забитий м'яч і 5 результативних передач.

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