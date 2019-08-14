Для мене важливо грати в Ла Лізі, – Лунін про перехід у "Вальядолід"

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Андрій Лунін
Андрій Лунін / ФК "Реал"

Голкіпер "Реала" і збірної України Андрій Лунін прокоментував оренду у "Вальядолід".

Слова воротаря цитує клубна прес-служба.

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Радий опинитися тут. Добре, коли є конкуренція. У "Леганесі" і "Реалі" вона також була, це допомагає мені рости.

Важливо грати в першому дивізіоні, це мотивує, тому я дякую клубу. Будь-який гравець хоче грати за свою національну збірну, я теж,
– сказав Лунін.

Варто нагадати, що минулий сезон Андрій Лунін теж провів в оренді. Він виступав за "Леганес", однак зіграв лише у семи матчах.

"Вальядолід" минулого сезону зайняв 16-е місце у чемпіонаті Іспанії. За місце в основному складі "Вальядоліда" 20-річний Лунін буде боротися з двома воротарями – 30-річним вихованцем "Барселони" Жорді Масіпом та 25-річним Хосе Антоніо Каро.

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Теги: Спорт Футбол Андрій Лунін Реал
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