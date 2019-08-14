Для мене важливо грати в Ла Лізі, – Лунін про перехід у "Вальядолід"

Голкіпер "Реала" і збірної України Андрій Лунін прокоментував оренду у "Вальядолід".

Слова воротаря цитує клубна прес-служба.

Читайте також: "Реал" віддав українця Луніна в оренду у "Вальядолід"

Радий опинитися тут. Добре, коли є конкуренція. У "Леганесі" і "Реалі" вона також була, це допомагає мені рости.



Важливо грати в першому дивізіоні, це мотивує, тому я дякую клубу. Будь-який гравець хоче грати за свою національну збірну, я теж,

– сказав Лунін.

Варто нагадати, що минулий сезон Андрій Лунін теж провів в оренді. Він виступав за "Леганес", однак зіграв лише у семи матчах.

"Вальядолід" минулого сезону зайняв 16-е місце у чемпіонаті Іспанії. За місце в основному складі "Вальядоліда" 20-річний Лунін буде боротися з двома воротарями – 30-річним вихованцем "Барселони" Жорді Масіпом та 25-річним Хосе Антоніо Каро.

Читайте також: Лунін провів перше тренування з новим клубом: яскраві фото