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Для Усика бій з Джошуа буде дуже важким, – менеджер

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Олександр Усик / fightnews.info

Промоутер Олександра Усика Едді Хірн поділився думками щодо майтубнього українського боксера. Хірн переконаний, що Усику слід провести проміжний поєдинок перед зустріччю з Ентоні Джошуа.

Хірн вважає, що Усик слід зустрітися з британцем Дереком Чісорою. Перемовини щодо цього поєдинку ведуться.

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Усик не говорив прямо, що хоче битися з Джошуа в наступному бою. Насправді, він здатний на поєдинок з кимось на зразок Дерека Чісори, а вже потім вийти на Джошуа. У свою чергу, якщо Джошуа програє Кубрату Пулєву, отримає травму або домовиться про бій з Деонтеєм Уайлдером, то Усик не зможе розраховувати на поєдинок з ним,
– цитує Хірна Boxing News 24.

Промоутер також заявив, що для Усика бій з Джошуа буде важким.

Моя думка наступна – я вважаю, що Усику необхідно провести ще один бій. Мені здається, що сутичка з Джошуа буде для нього дуже важкою. Звичайно, в Ентоні не буде права на помилку. Саме тому бій між Усиком і Джошуа стане неймовірною подією у світі боксу,
– резюмував промоутер.

В останньому поєдинку Ентоні Джошуа повернув собі титули WBA, WBO і IBF. Британець переміг рішенням суддів Енді Руїса.

Натомість Усик у жовтні 2019-го успішно дебютував у суперважкій вазі. У Чикаго українець здолав Чазза Візерспуна.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Бокс Олександр Усик Ентоні Джошуа
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