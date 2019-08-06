Дмитро Джулай коментуватиме матчі чемпіонату Англії на каналі Setanta Sport

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Дмитро Джулай
Дмитро Джулай / 1927.kiev.ua

Відомий український коментатор Дмитро Джулай коментуватиме матч Англійської прем'єр-ліги на каналі Setanta Sport.

АПЛ стартує у п'ятницю, 9 серпня. Саме в цей день відбудеться матч "Ліверпуль" – "Норвіч", який і коментуватиме Дмитро Джулай.

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Про те, чи коментуватиме Джулай інші матчі першого туру АПЛ – поки невідомо. Варто зазначити, що саме в першому турі відбудеться "українське дербі", де команда Андрія Ярмоленка "Вест Хем" прийматиме "Манчестер Сіті" Олександра Зінченка. Гра відбудеться у суботу, 10 серпня. У неділю, 11 серпня, відбудеться ще один топ-матч – "Манчестер Юнайтед" зіграє проти "Челсі".

Нагадаємо, телеканал Setanta Sports офіційно отримав дозвіл для трансляції в Україні. При цьому канал буде доступний до перегляду як і на відеосервісах, так і в мережі деяких провайдерів. Однак більшість спортивних трансляцій на каналі доступні лише англійською та російською мовою. Відтак Дмитро Джулай став першим україномовним коментатором. На телеканалі пообіцяли, що згодом кількість україномовних коментаторів збільшиться.

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Теги: Спорт Футбол
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