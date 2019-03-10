Хто такий Дмитро Підручний: біографія першого в історії України чемпіона світу з біатлону
Український біатлоніст Дмитро Підручний у фантастичній гонці здобув золото на чемпіонаті світу в Естерсунді. Спорт 24 підготував біографію зірки українського біатлону, а також цікаві факти з професійної кар'єри Дмитра Підручного.
Дмитро Підручний: коротко про головне
Улюблений стадіон: Нове Мєсто (Чехія), Рупольдінг (Німеччина), Обертілліах (Австрія);
Улюблена дисципліна: мас-старт;
Музика: Rock and Roll;
Улюблений колір: зелений і білий;
Улюблена тварина: єнот, вовк;
Що найбільше цінує в людях: порядність, чесність;
Що не можете пробачити одному: зраду;
Вид спорту, крім біатлону, подобається більше: футбол, флорбол, велоспорт;
Улюблена пора року: зима.
Дитинство та юність Дмитра Підручного
Дмитро Підручний народився 5 листопада 1991 року в Тернополі. Спортсмен, разом з родиною, проживає в селі Острів, Тернопільської області. Захоплюється більярдом та футболом.
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У біатлон Дмитро потрапив зовсім не випадково. Батьки спортсмена – Марія та Володимир Підручні – були не просто лижниками, а Майстрами Спорту. Бажання тренуватися у Дмитра Підручного було хоч відбавляй, а проживав юний хлопчина поряд із тренувальною базою.
Дмитро Підручний в дитинстві
Дмитро Підручний часто не буває вдома, адже спортивне життя є доволі насиченим і часто доводиться переїжджати у різні місця на збори чи змагання. За словами пані Марії, її знаменитий син Новий рік та Різдво святкує з рідними,якщо випадає така нагода.
На Святий вечір усі збираються у нас вдома, колядують. У Діми в дитинстві був поганий зір, він носив окуляри з першого класу, тому на багатьох фотографіях він в окулярах. Зараз з зором проблем у нього немає. Подарунками, до речі, не перебирав, що дарували тому і радів,
– поділилася Марія Підручна.
Дмитро Підручний з мамою
Перші кроки у професійному спорті Дмитра Підручного
Свою кар'єру в біатлоні Підручний розпочав з 2005 року, а вже в 2012 році увійшов до складу збірної України з біатлону.
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У Кубку світу Дмитро дебютував в сезоні 2012/2013, провівши кілька етапів. Через рік здобув перші очки в Кубку світу, причому зайнявши високе шосте місце в спринті в Хохфільцені, потрапивши в квіткову церемонію.
Біографія Дмитра Підручного
Надалі, щоправда, нічим особливим не вирізнявся. На Олімпійських іграх в Сочі провів дві гонки, показавши 55 результат в індивідуальній гонці, а також збірна України з Підручний у складі фінішувала на дев'ятому місці в естафеті.
Найбільші досягнення Дмитра Підручного
У 2013 році Дмитро виграв золото на зимовій Універсіаді в Трентіно у мас-старті. Також на цих змаганнях здобув срібло в змішаній естафеті та бронзу в спринті.
У сезоні 2014/15 вперше забрався на подіум чемпіонату Європи, зайнявши третє місце з командою в змішаній естафеті у естонському місті Отепяя.
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Найбільшим досягненням Підручного у кар'єрі є титул чемпіона світу з біатлону, який він здобув у сезоні 2018/19 у шведському місті Естерсунд.
Особисте життя Дмитра Підручного
У квітні 2015 року Дмитро одружився на колишній колезі по збірній екс-біатлоністці Ользі Полещиковій. Незабаром у подружжя народилася донька, яку назвали Ірина.
Дмитро Підручний з дружиною