Хто такий Дмитро Підручний: біографія першого в історії України чемпіона світу з біатлону

Український біатлоніст Дмитро Підручний у фантастичній гонці здобув золото на чемпіонаті світу в Естерсунді. Спорт 24 підготував біографію зірки українського біатлону, а також цікаві факти з професійної кар'єри Дмитра Підручного.

Дмитро Підручний: коротко про головне

Улюблений стадіон: Нове Мєсто (Чехія), Рупольдінг (Німеччина), Обертілліах (Австрія);

Улюблена дисципліна: мас-старт;

Музика: Rock and Roll;

Улюблений колір: зелений і білий;

Улюблена тварина: єнот, вовк;

Що найбільше цінує в людях: порядність, чесність;

Що не можете пробачити одному: зраду;

Вид спорту, крім біатлону, подобається більше: футбол, флорбол, велоспорт;

Улюблена пора року: зима.

Дитинство та юність Дмитра Підручного

Дмитро Підручний народився 5 листопада 1991 року в Тернополі. Спортсмен, разом з родиною, проживає в селі Острів, Тернопільської області. Захоплюється більярдом та футболом.

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У біатлон Дмитро потрапив зовсім не випадково. Батьки спортсмена – Марія та Володимир Підручні – були не просто лижниками, а Майстрами Спорту. Бажання тренуватися у Дмитра Підручного було хоч відбавляй, а проживав юний хлопчина поряд із тренувальною базою.



Дмитро Підручний в дитинстві

Дмитро Підручний часто не буває вдома, адже спортивне життя є доволі насиченим і часто доводиться переїжджати у різні місця на збори чи змагання. За словами пані Марії, її знаменитий син Новий рік та Різдво святкує з рідними,якщо випадає така нагода.

На Святий вечір усі збираються у нас вдома, колядують. У Діми в дитинстві був поганий зір, він носив окуляри з першого класу, тому на багатьох фотографіях він в окулярах. Зараз з зором проблем у нього немає. Подарунками, до речі, не перебирав, що дарували тому і радів,

– поділилася Марія Підручна.



Дмитро Підручний з мамою

Перші кроки у професійному спорті Дмитра Підручного

Свою кар'єру в біатлоні Підручний розпочав з 2005 року, а вже в 2012 році увійшов до складу збірної України з біатлону.

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У Кубку світу Дмитро дебютував в сезоні 2012/2013, провівши кілька етапів. Через рік здобув перші очки в Кубку світу, причому зайнявши високе шосте місце в спринті в Хохфільцені, потрапивши в квіткову церемонію.



Біографія Дмитра Підручного

Надалі, щоправда, нічим особливим не вирізнявся. На Олімпійських іграх в Сочі провів дві гонки, показавши 55 результат в індивідуальній гонці, а також збірна України з Підручний у складі фінішувала на дев'ятому місці в естафеті.

Найбільші досягнення Дмитра Підручного

У 2013 році Дмитро виграв золото на зимовій Універсіаді в Трентіно у мас-старті. Також на цих змаганнях здобув срібло в змішаній естафеті та бронзу в спринті.

У сезоні 2014/15 вперше забрався на подіум чемпіонату Європи, зайнявши третє місце з командою в змішаній естафеті у естонському місті Отепяя.

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Найбільшим досягненням Підручного у кар'єрі є титул чемпіона світу з біатлону, який він здобув у сезоні 2018/19 у шведському місті Естерсунд.

Tears of joy For Pidruchnyi who is the new world champion! First ever career podium for the and what a way to take it #2019Ostersund pic.twitter.com/SE3TpTpi9L — IBU World Cup (@IBU_WC) 10 марта 2019 г.

Особисте життя Дмитра Підручного

У квітні 2015 року Дмитро одружився на колишній колезі по збірній екс-біатлоністці Ользі Полещиковій. Незабаром у подружжя народилася донька, яку назвали Ірина.



Дмитро Підручний з дружиною

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