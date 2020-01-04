Дмитро Підручний вдруге став батьком: щемливе фото

Лідер чоловічої збірної України з біатлону Дмитро Підручний вдруге став батьком. 4-го січня у відомого українського біатлоніста народився син.

Про це Дмитро розповів у своєму Instagram, поділившись світлиною маленької ручки новонародженого.

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"Сьогодні о 5:15 ранку, моя дружина Ольга подарувала мені синочка Володимира (3,8 кг; 53 см). Дякую кохана", – написав Дмитро.

Це друга дитина в сім'ї Підручних. Його доньці Ірині нещодавно виповнилося 4 роки.

Спорт24 повідомляв, що 28 грудня відбулася традиційна Різдвяна гонка з біатлону. Дмитро Підручний та Анастасія Меркушина посіли друге місце.