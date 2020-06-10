Головний тренер "Дніпра-1" Дмитро Михайленко розповів про те, кого б хотів запросити в свою команду. Михайленко цікавиться футболістами "Динамо".

Дмитро Михайленко також розповів про долю орендованих у "Динамо" Сергія Булеци і Владислава Супряги. Слова наставника дніпрян цитує Meta-ratings.

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Подивимося, як "Динамо" закінчить чемпіонат. У цій ситуації від "Динамо" багато залежить. Але я б хотів, щоб Супряга і Булеца залишилися, не відмовився б від таких гравців. "Дніпру-1" цікаві Циганков та Вербич, але, думаю, це нереально,

– сказав Михайленко.

Супряга і Булеца залишаться у "Дніпрі-1"

"Динамо" та "Дніпро-1" ведуть переговори про продовження орендної угоди. Обидва гравці також готові залишитися в дніпровському клубі ще на один рік.

У цьому сезоні 20-річний Супряга відіграв 19 матчів. У його активі 9 голів. Сергій Булеца відіграв 21 матч, в яких забив 3 голи та віддав 2 результативні передачі.

Орендні угоди Супряги й Булеци розраховані до 30 червня 2020 року. Обидва гравці стали чемпіонами світу у 2019 році.

Раніше "Динамо" повідомило, що всі футболісти, які в цьому сезоні грають в оренди, повернуться у клуб після завершення сезону.