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"Дніпро-1" – "Динамо": чи зіграє Супряга і Булеца проти свого клубу

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Владислав Супряга / 24 канал

У п'ятницю, 28-го лютого, "Дніпро-1" прийме "Динамо" у рамках 20 туру чемпіонату України. У "Динамо" розповіли, чи зможуть взяти участь у матчі орендовані дніпрянами футболісти Сергій Булеца та Владислав Супряга.

Як повідомили у київському клубі, за умовами орендної угоди півзахисник "Дніпро-1" Сергій Булеца не візьме участь у матчі проти "Динамо".

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Натомість нападник Владислав Супряга зможе зіграти в цьому матчі.

Зустріч 20-го туру УПЛ "Дніпро-1" – "Динамо" розпочнеться о 19:00 28 лютого.

У "Динамо" також повідомили, що комітет арбітрів УАФ замінив одного арбітра з бригади, призначеної на матч.

Микола Балакін, призначений у другому поєдинку "біло-синіх" поспіль рефері VAR, замінений на Євгена Арановського.

В офіційному повідомленні КА УАФ йдеться, що "у зв'язку з незначним погіршенням стану здоров'я арбітра Балакіна, комітет арбітрів УАФ прийняв рішення замінити його".

Огляд матчу "Дніпро-1" – "Динамо" читайте на сайті Спорт24.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Спорт Футбол ФК Дніпро-1 Динамо
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