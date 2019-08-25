Дніпро-1 – Львів: прогноз букмекерів на матч чемпіонату України

Футбольний клуб "Дніпро-1" побореться за місце у першій шістці. Для цього новачку Прем'єр-ліги потрібно вдома перемогти "Львів" у матчі п'ятого туру.

На думку фахівців, дніпрянам таки вдасться вибороти перемогу у львів'ян.

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Коефіцієнт на перемогу дебютанта елітного дивізіону - 1,97. Тріумфує у поєдинку "Львів" – 3,94. Цінник нічиєї складає 3,36.



"Дніпро-1" – "Львів": прогноз букмекерів

До того ж, у трьох крайніх матчах "Дніпро-1" здобув дві нічиї та одного разу програв. "Львів" же за аналогічний період зазнав три поразки.



Результати крайніх матчів команд

Чи вдасться галичанам перервати свою невтішну серію, дізнаємося у понеділок, 26 серпня. Матч "Дніпро-1" – "Львів" розпочнеться о 19:00.