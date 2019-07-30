Дніпро-1 – Олімпік: прогноз букмекерів на матч першого туру УПЛ

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Матч елітного дивізіону повертаються в Дніпро. Так, дебютант УПЛ "Дніпро-1" розпочне новий сезон домашнім поєдинком проти донецького "Олімпіка".

Чи вдасться "Дніпру-1" дебютувати в Прем'єр-лізі з перемоги, дізнаємося вже у середу, 31 липня. Стартовий свисток пролунає о 19:00.

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Фахівці у цьому матчі на боці новачка.

Прогноз MarathonBet

Так, коефіцієнт на перемогу "Дніпра-1" – 2,2. На тріумф "Олімпіка" – 3,78. Цінник нічиї – 3,35. А найімовірніший рахунок у поєдинку – 1:0 на користь господарів. Коефіцієнт на такий підсумок – 5,75.

Прогноз букмекерів на матч
Прогноз букмекерів на матч "Дніпро-1" – "Олімпік"

Розклад та трансляції матчів 1-го туру УПЛ

Вівторок, 30 липня

19:00 Десна – Львів (УНІАН / ТСН Проспорт)

19:00 Колос – Маріуполь (Футбол1)

Середа, 31 липня

19:00 Дніпро-1 – Олімпік (УНІАН / ТСН Проспорт)

19:00 Олександрія – Шахтар (Футбол2)

19:30 Карпати – Динамо (Футбол1)

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Новини України ФК Дніпро-1 ФК Олімпік
Джерело: 24 канал
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