Дніпро-1 – Олімпік: прогноз букмекерів на матч першого туру УПЛ
Матч елітного дивізіону повертаються в Дніпро. Так, дебютант УПЛ "Дніпро-1" розпочне новий сезон домашнім поєдинком проти донецького "Олімпіка".
Чи вдасться "Дніпру-1" дебютувати в Прем'єр-лізі з перемоги, дізнаємося вже у середу, 31 липня. Стартовий свисток пролунає о 19:00.
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Фахівці у цьому матчі на боці новачка.
Прогноз MarathonBet
Так, коефіцієнт на перемогу "Дніпра-1" – 2,2. На тріумф "Олімпіка" – 3,78. Цінник нічиї – 3,35. А найімовірніший рахунок у поєдинку – 1:0 на користь господарів. Коефіцієнт на такий підсумок – 5,75.
Прогноз букмекерів на матч "Дніпро-1" – "Олімпік"
Розклад та трансляції матчів 1-го туру УПЛ
Вівторок, 30 липня
19:00 Десна – Львів (УНІАН / ТСН Проспорт)
19:00 Колос – Маріуполь (Футбол1)
Середа, 31 липня
19:00 Дніпро-1 – Олімпік (УНІАН / ТСН Проспорт)
19:00 Олександрія – Шахтар (Футбол2)
19:30 Карпати – Динамо (Футбол1)