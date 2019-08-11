Дніпро-1 – Десна: онлайн-трансляція матчу чемпіонату України

"Дніпро-1" у неділю, 11 серпня, приймає на власному стадіоні чернігівську "Десну". Початок матчу о 17:00. Онлайн-трансляція – на сайті Спорт24.

"Дніпро-1" доволі вдало стартував, вигравши перший матч в "Олімпіка" та зігравши другий внічию з "Зорею". Натомість "Десна" спочатку програла вдома "Львову", а після цього перемогла "Ворсклу".

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Онлайн-трансляція матчу Дніпро-1 – Десна