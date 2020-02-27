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Дніпро-1 – Динамо: де дивитися онлайн матч УПЛ

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Дніпро-1 – Динамо: де дивитися / ФК "Динамо"

У п'ятницю, 28 лютого, "Дніпро-1" на власному полі прийматиме "Динамо" в рамках 20 туру УПЛ. Онлайн-трансляція – на сайті Спорт24.

Поєдинок "Дніпро-1" – "Динамо" у чемпіонаті України покаже телеканал "2+2". Початок трансляції о 18:55. Гра розпочнеться о 19:00.

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Переглянути матч "Дніпро-1" – "Динамо" можна на платформі MEGOGO, якщо оформити підписку "оптимальну". Її вартість на місяць наразі 78 гривень. Крім того, на YouTube зустріч покаже канал FootballHub.

Також матч "Дніпро-1" – "Динамо" можна переглянути на сайті каналу "2+2" за посиланням.

У "Динамо" повідомили, що комітет арбітрів УАФ замінив одного арбітра з бригади, призначеної на матч. Микола Балакін, призначений у другому поєдинку "біло-синіх" поспіль рефері VAR, замінений на Євгена Арановського.

Огляд матчу "Дніпро-1" – "Динамо" читайте на сайті Спорт24.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол ФК Дніпро-1 Динамо
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