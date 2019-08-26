Дніпро-1 – Львів: онлайн-трансляція матчу чемпіонату України

"Дніпро-1" у понеділок, 26 серпня, приймає на власному полі "Львів". Онлайн-трансляція – на сайті Спорт24.

"Дніпро-1" непогано стартував в УПЛ. Спочатку команда перемогла "Олімпік" завдяки голам чемпіонів світу Булеци та Супряги. Згодом дніпряни зіграли внічию з "Зорею", Однак після цього була неочікувана поразка "Десні" та знову нічия – цього разу з "Ворсклою".

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Натомість "Львів" виграв лише у стартовому поєдинку, обігравши на виїзді "Десну", Згодом була домашня поразка від "Динамо", програш "Ворсклі" на виїзді (команда пропустила вирішальний гол на 90+7 хвилині з пенальті) та ще одна домашня поразка від "Шахтаря". Тож обидві команди перебувають у другій половині турнірної таблиці. Однак тут така щільність, що перемога "Дніпро-1" дозволить команді піднятися одразу на четверте місце, потіснивши звіти "Динамо".

Матч "Дніпро-1" –"Львів" по телебаченні покаже телеканал УНІАН. Також гру можна буде переглянути і на youtube-каналі FootballHub. Онлайн-трансляція буде доступна і на сайті Спорт24. Гра розпочнеться о 19:00.