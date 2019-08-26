ФК "Львів" у надрезультативному матчі здолав "Дніпро-1", Гуйє отримав вилучення: відео

У понеділок, 26 серпня, у матчі п'ятого туру української Прем'єр-ліги, "Дніпро-1" вдома поступився у результативному матчі ФК "Львів".

Дніпро-1 – Львів 2:3

Голи: Польовий, 56, Куліш, 67 – Ренанн, 34, Пернамбуко, 51, Шина, 89 (пен.)

Вилучення: Гуйє (88)

Читайте також: Дніпро-1 – Львів: онлайн-трансляція матчу чемпіонату України

Команди дуже активно розпочали матч, створюючи моменти один за одним, аж поки на 34-й хвилині гостям зустрічі не вдалося відкрити рахунок у грі.

Голкіпер не зміг вибити м'яч подалі зі своєї половини поля, після чого Ренанн знущально закинув м'яч у порожні ворота з-за меж штрафного – 0:1.

Також у першому таймі стався дуже неприємний випадок, коли Сафронов та Педро зіткнулися головами.

У другій частині матчу "Дніпро-1" зміг капітально змінити напрямок гри. Спочатку дніпряни пропустили другий м'яч – Алваро віддав в коридор між Романюком та Гуйє, а Пернамбуко спокійно переграв Кліщука в ближньому бою.

Однак, вже за 5 хвилин господарі розмочили рахунок на табло. Польовий від лівого кута штрафного, після класної скидки Куліша з меж штрафного майданчику заколотив "круглого" у ворота львів'ян.

А за 10 хвилин рахунок на табло вже був рівним, коли у гольовий пас перетворилася спроба Булеци завершити ударом в один дотик простріл з лівого флангу від Польового. Куліш уже розстрілював Сарнавського з лицьової лінії воротарського.

Проте, гості виявилися більш настирними і змогли вирвати перемогу під кінець гри. На 88-й хвилині Гуйє у штрафному майданчику господарів збив Шину і заробив пенальті у власні ворота. У свою чергу, Шина бездоганно пробив в лівий нижній кут, а голкіпер вирушив у протихід м'ячу.

Таким чином, "Львів" піднявся на 7 позицію в турнірній таблиці УПЛ (6 очок) . "Дніпро-1" опустився на 9 позиції з 5 балами.