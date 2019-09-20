Дніпро-1 – Карпати: онлайн-трансляція матчу чемпіонату України

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Дніпро-1 - Карпати: дивитися онлайн матч 20 вересня 2019 - УПЛ
Дніпро-1 – Карпати онлайн-трансляція / СК "Дніпро-1"

Восьмий тур чемпіонату України з футболу випало відкривати матчу "Дніпро-1" проти "Карпат". Онлайн-трансляція матч у п'ятницю, 20 вересня, – на Спорт24.

"Карпати" і "Дніпро-1" здобули по 2 перемоги, двічі зіграли внічию і тричі програли. При цьому обидва колективи пропустили по 9 м'ячів, а ось в плані результативності дніпровці діяли точніше: 8 точних попадань проти шести у львів'ян.

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Дніпро-1 – Карпати – онлайн-трансляція

 

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту ФК Карпати ФК Дніпро-1
Джерело: 24 канал
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