Дніпро-1 – Карпати: онлайн-трансляція матчу чемпіонату України
Восьмий тур чемпіонату України з футболу випало відкривати матчу "Дніпро-1" проти "Карпат". Онлайн-трансляція матч у п'ятницю, 20 вересня, – на Спорт24.
"Карпати" і "Дніпро-1" здобули по 2 перемоги, двічі зіграли внічию і тричі програли. При цьому обидва колективи пропустили по 9 м'ячів, а ось в плані результативності дніпровці діяли точніше: 8 точних попадань проти шести у львів'ян.
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Дніпро-1 – Карпати – онлайн-трансляція
Джерело: 24 канал
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