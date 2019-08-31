"Дніпро-1" на останніх секундах вирвав перемогу в "Колоса": відео

У шостому турі чемпіонату України зустрінуться новачки ліги – "Дніпро-1" та "Колос". У суботу, 31-го серпня, у Дніпрі перемогу на останніх секундах вирвали господарі поля.

Дніпро-1 – Колос 2:1

Голи: Назаренко, 59, Когут, 90+3 – Морозко, 17

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На тижні "Дніпро-1" провів матч чемпіонату України проти "Львова". Підопічні Дмитра Михайленка в рідних стінах прикро програли 3:2, відтак у шостому турі прагнули реабілітуватися перед власними фанатами.

У 5-у турі поразки зазнали й "колоски". Удома "Колос" був битий полтавською "Ворсклою" (0:3). Тому, як господарі, "колоски" хотіли набрати максимум очок перед перервою на матчі національних збірних.

Перший тайм більш активно провели господарі поля. Дніпряни більше загрожували воротам "Колоса", але до голу справа так і не дійшла. Водночас гості зуміли реалізувати свій момент. На 17 хвилині Морозко прекрасним ударом завершив комбінацію й вивів свою команду вперед.

Відео голу Морозка

По перерві господарі відігралися. Назаренко був першим на м'ячі у штрафному "Колоса" після прострілу з флангу. Олександр пробив точно в кут і не залишив шансів голкіперу "Ворскли".

Відео голу Назаренка

"Дніпро-1" намагався нав'язати "Колосу" свою гру. Але підопічні Руслана Костишина наполягали на своєму, відтак на полі було більше боротьби, аніж футболу.

Наприкінці гри "Дніпру-1" таки вдалося вирвати перемогу. "Колоски" забули у своєму штрафному про Когута. Футболіст "Дніпра-1" гостям цього не пробачив і точним ударом в кут забив гол. Господарі перемогли з рахунком 2:1 – друга звитяга у сезоні для підопічних Михайленка.

Після перерви на поєдинки національних збірних "Колос" вдома прийме "Львів". "Дніпро" поїде в гості до "Олександрії".