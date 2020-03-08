"Маріуполь" з трьома вилученнями програв "Дніпру-1" та вилетів у нижню шістку УПЛ – відео

8 березня "Маріуполь" провалився у матчі з "Дніпром-1" та не зміг вибороти путівку у верхню шістку УПЛ.

Дніпро-1 – Маріуполь 3:0

Гол: Чичиков, 68, 88, Булеца, 81

Вилучення: Чоботенко, 23, Яворський, 39, Ігнатенко, 75 (всі – Маріуполь)

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Вирішальною грою з точки зору визначення останнього учасника верхньої "шістки" команд могла б стати гра в Дніпрі між колективами Дмитра Михайленка та Олександра Бабича, якби не поєдинок в Києві, де на полі "Облонь-Арени" буде вершити свою долю в поєдинку проти діючого чемпіона "Колос".

Для УПЛ нечасті випадки, коли інтрига живе аж до останньої секунди, тому пропускати одну з частин заочної битви за "краще життя" вже точно не варто. "Маріуполю" потрібна була будь-яка осічка "колосків" і власна перемога в грі проти "Дніпра-1".

Але сталося не так, як гадалося. Вже у першому таймі азовці залишилися грати вдевятьох і фактично втратило всі шанси на верхню шістку УПЛ.

Спершу дуже жорсткий підкат від Чоботенка проти Вакулко на лівому фланзі оборони і пряма червона, а згодом Яворський ліктем влетів в Хобленка в центрі поля, заробивши другу жовту.

Відео вилучення Чоботенка

Відео вилучення Яворського

Лише на 68-й хвилині "Дніпро-1" все ж зміг реалізувати свою більшість – бічні ножиці від Чичикова з центру чужої штрафної вивели господарів вперед.

Відео голу Чичикова

На 76-й хвилині "Маріуполь" і зовсім залишився грати увісьмох – Ігнатенко відмахнувся від Кравченка, отримавши за це другу жовту.

Відео вилучення Ігнатенка

На 81-й хвилині Сергій Булеца подвоїв перевагу господарів у цьому поєдинку. Він майстерно виконав штрафний і поклав м'яч в ліву дев'ятку – 2:0.

А за 5 хвилин рахунок у матчі став розгромним. Олексій Чичиков увірвався в штрафну, його вже ніхто не зустрічав, не вистачило сил у захисту, ще і удар в дальній кут вийшов вивіреним – 3:0.

У паралельному матчі "Колос" поступився "Шахтарю", але все рівно не пустив "Маріуполь" у верхню шістку УПЛ. "Дніпро-1" має у своєму активі 25 балів та 7 місце, а "Маріуполь" йде восьмим (25 балів).