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"Дніпро-1" вдруге за тиждень обіграв "Маріуполь": пенальті після VAR та гол Супряги – відео

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Дніпро-1 – Маріуполь: результат та відео / Youtube

"Дніпро-1" 14 березня здолав "Маріуполь" в 23 турі української Прем'єр-ліги – 2:0.

Дніпро-1 – Маріуполь 2:0

Гол: Хобленко, 64 (пен.), Супряга, 90

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  • Дніпровський і маріупольський колективи завершили перший етап чемпіонату України з однаковою кількістю набраних очок. Азовці до останнього боролися за можливість опинитися в кращій шістці, але саме "Дніпро-1" не дозволив команді Олександра Бабича виконати це завдання.
  • Минулої неділі "Маріуполь" зазнав фіаско на "Дніпро-Арені", поступившись господарям поля з рахунком 0:3. При цьому маріупольці закінчували зустріч увісьмох: червоні картки отримали Чоботенко, Яворський та Ігнатенко. Після болісної поразки азовці дещо поліпшили собі настрій, пробившись до півфіналу Кубка України.

У першому таймі "Дніпро-1" більше контролювало м'яч і було націлене на ворота маріупольців, не вистачало тільки швидкостей і останнього точного пасу. На 28-й хвилині Булеца створив супер-момент біля воріт азовців: він пробив зі штрафного, Гальчук зреагував, м'яч потрапив в штангу і, прокотившись по лінії воріт, був вибитий захисником.

За декілька хвилин прийшла відповідь і від гравців "Маріуполя". Після скидки від Фоміна Кірюханцев з центру штрафного пробив вище воріт.

Після перерви "Дніпро-1" заробив пенальті, коли м'яч потрапив в руку Фоміна в штрафній "Маріуполя", і після перегляду відеоповтору Монзуль вказала на "точку".

Монзуль назначила пенальті: дивіться відео

Хобленко з 11-тиметрової позначки пробив точно в лівий від себе кут. Гальчук вгадав напрямок удару, але не дотягнувся до м'яча – 1:0.

Наприкінці матчу господарі поля закріпили свою перевагу. Владислав Супряга забив гол, прорвавшись через центр, а класну і вивірену передачу йому віддав Чичиков – 2:0.

Дніпро-1 – Маріуполь відеоогляд матчу

Таким чином, "Дніпро-1" вдруге за тиждень обіграв "Маріуполь" і відривається від азовців на 3 бали у групі вибування УПЛ.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол ФК Маріуполь ФК Дніпро-1
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