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Дніпро-1 – Маріуполь: онлайн-трансляція матчу УПЛ

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Дніпро-1 – Маріуполь: онлайн-трансляція матчу УПЛ / scdnipro1.com.ua

14 березня розпочинається другий етап чемпіонату України. У рамках "нижньої" шістки "Дніпро-1" прийме "Маріуполь". Переглянути матч можна онлайн на сайті Спорт24.

Поєдинок "Дніпро-1" – "Маріуполь" розпочнеться о 17:00. Поєдинок у прямому ефірі покаже телеканал УНІАН.

Також трансляція гри буде доступна на ютуб-каналі FootballHub. Її можна переглянути, не покидаючи сайт Спорт24.

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Дніпро-1 – Маріуполь онлайн-трансляція

Для команд це друга зустріч за тиждень. Команди зустрілися 8 березня у рамках 22 тур першого етапу УПЛ.

Дніпряни у матчі з трьома вилученнями здобули перемогу та не дозволили "азовцям" війти у верхню топ-6. Таким чином, 14 березня підопічні Олександра Бабича спробують взяти реванш.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол ФК Маріуполь ФК Дніпро-1
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