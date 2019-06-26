"Дніпро-1" офіційно підписав одразу трьох зіркових футболістів

"Дніпро-1" оголосив про підписання ще трьох новачків. Ними стали Сергій Булеца, Владислав Супряга і Олександр Кобахідзе.

Чемпіони світу U-20 Сергій Булеца і Владислав Супряга підписали орендні угоди з СК "Дніпро-1" терміном на один рік. Їх контракти належать київському "Динамо".

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32-річний грузин Олександр Кобахідзе поставив підпис під контрактом за схемою "1 + 1". Він став першим легіонером в історії клубу.

Останній клубом Кобахідзе була полтавська "Ворскла". У минулому сезоні він зіграв у 19 матчах за полтавчан (16 з них – у старті). В Україні він також грав у "Дніпрі". Але за дев’ять років (з 2007 до 2016 року) провів за команду лише 8 матчів. Решта часу провів в оренді – "Кривбасі" (2009 – 2010), "Арсеналі" (2011 – 2013) та "Волині" (2014 – 2016).

Супряга спочатку виступав за молодіжки ФК "Дніпро" (17 матчів, 4 голи), після чого провів сезон у Другій лізі за СК "Дніпро-1" (28 матчів, 7 забитих м'ячів, 5 результативних передач), а далі перейшов в київське "Динамо". У складі киян в минулому сезоні Супряга провів 6 матчів в УПЛ, 3 матчі в єврокубках, 1 матч в Кубку України, а також виступав за молодіжні склади "Динамо" (14 матчів, 6 голів).

Булеца в "Динамо" дебютував в команді U-16 в серпні 2016 року. Півзахисник раніше виступав лише за "Динамо" U-19 і U-21, а в складі першої команди "біло-синіх" не провів жодної гри.

"Дніпро-1" дебютує в елітному українському дивізіоні після того, як команда Дмитра Михайленка виграла Першу лігу з відривом в 13 очок від найближчого переслідувача.

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