"Олександрія" перемогла "Дніпро-1" в матчі з трьома пенальті та двома вилученнями: відео

У матчі між "Дніпро-1" та "Олександрією" в неділю, 15 грудня, глядачі на трибунах побачили аж три голи. Але всі вони були забиті з пенальті. А також два вилучення.

Дніпро-1 – Олександрія 1:2

Голи: Куліш, 90 (пен) – Третьяков, 79 (пен), 90+3 (пен)

Вилучення: Лопирьонок, 79, Назаренко, 90+1 (Дніпро-1)

У першому таймі між командами було чимало боротьби, але обмаль моментів. Згадати можна лише удар Куліша після помилки голкіпера "Олександрії" Білика, коли він невдало вибив м'яч. Але нападник "Дніпро-1" не зумів скористатися моментом.

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Небезпечний момент біля воріт "Дніпро-1" – це подача з кутового. Юрчук вдало зіграв на виході, кулаками вибивши м'яч. Але його одразу підхопив Третьяков та пробив по воротах. М'яч летів під перекладину воріт, але Юрчук ще раз зумів врятувати свою команду.

Натомість команди отримали на двох п'ять жовтих карток. Згодом це позначиться у грі.

У другому таймі моментів стало більше. Відтак і роботи у воротарів.

Відкрити рахунок господарі могли на 71-й хвилині. Чічіков втікав у контратаку. Він прострілював у штрафному майданчику. Мірошніченко намагався перервати простріл, але невдало зрізав м'яч у власні ворота. Білик вже не встигав врятувати, але м'яч вдарився об штангу та знову викотився в поле.

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Все найцікавіше у матчі розпочалося в останні 15 хвилин гри. Спочатку на 78-й хвилині після удару Третьякова м'яч влучив у руку Лопирьонку. Оскільки це було у штрафному майданчику, то суддя Микола Балакін призначив пенальті, а захиснику показав жовту картку. Для нього вона стала друга, тож "Дніпро-1" залишився у меншості. Сам Третьяков удар з позначки реалізував.

Та коли вже основний час добігав до закінчення пенальті було призначено у ворота "Олександрії". Цього разу за гру рукою Банади у власному штрафному. Куліш виграв свою дуель в Білика, зрівнявши рахунок у матчі.

Та на першій компенсованій хвилині півзахисник господарів Назаренко пішов у грубий фол, за що побачив перед собою пряму червону картку. Тож дніпряни залишилися вдев'ятьох. А менше ніж за хвилину у їх ворота було призначено пенальті. Цього разу сфолив Гуйє. Третьяков знову не схибив з позначки.

"Олександрія" перемогла та набрала 33 очки. Стільки ж і в "Десни", яка не зуміла перемогти "Динамо" вдома. Команди посідають четверте та п'яте місця. "Дніпро-1" ж залишилося на восьмому місці.

Відеоогляд матчу Дніпро-1 – Олександрія