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"Дніпро-1" підписав колишнього захисника "Львова", який забивав переможний гол "Динамо" – відео

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Лукас Тейлор перейшов у "Дніпро-1" / СК "Дніпро-1"

СК "Дніпро-1" уклав угоду із бразильським захисником Лукасом Тейлором. Футболіст свого часу вже виступав в УПЛ, коли грав за ПФК "Львів".

Майя Рейс Лукас Тейлор (Maia Reis Lucas Taylor) підписав угоду з дніпровським клубом терміном на 1,5 року, йдеться на сайті "Дніпро-1".

До слова: Трансфери команд УПЛ: зима 2020

Лукас Тейлор народився 10 квітня 1995 року у місті Гуарульюс (штат Сан-Паулу) і є вихованцем школи "Палмейрас".  Саме з цим клубом у 2015 році він виграв Кубок Бразилії. Однак після цього гравець виступав в оренді в інших клубах. У сезоні 2018/19 років Лукас виступав за ПФК "Львів" (16 матчів, 3 голи, 2 результативні передачі в УПЛ, 1 матч у Кубку України, 1 матч в першості U-21).

Саме гол Лукаса Тейлора допоміг "Львову" обіграти "Динамо" 28 жовтня 2018 року в Києві.

Відео голу Лукаса Тейлора у ворота "Динамо"

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Трансфери ФК Дніпро-1
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