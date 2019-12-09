"Дніпро-1" підпише відомого українця з іншого клубу УПЛ

Український захисник ФК "Львів" Володимир Адам'юк близький до переходу в "Дніпро-1".

Дніпряни готові задовольнити фінансові запити клубу і 28-річного футболіста, повідомляє FCDNIPRO.COM.

Читайте також: Мілевський і ще три українських гравці "Динамо" залишилися без тренера, який здобув чемпіонство

Повідомлялося, що Адамюк хотів покинути ФК "Львів" влітку, але клуб не відпустив його. Тоді захисник міг перейти якраз в "Дніпро-1".

Адамюк через розбіжності з керівництвом клубу не грав з 10 серпня. У цьому сезоні він провів всього 3 матчі, статистика тут.

Нагадаємо, що в рамках 16 туру УПЛ "Дніпро-1" у виїзній грі обіграв ПФК "Львів", забивши по голу в кожному з таймів – 2:0.