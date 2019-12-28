"Дніпро-1" підсилив склад іменитим українцем з чемпіонату Хорватії

Спортивний клуб "Дніпро-1" оголосив про підписання угоди із захисником Олександром Сватком.

Олександр Сваток перейшов до "Дніпро-1" з хорватського "Хайдука". Контракт із захисником укладено на три роки, повідомляється на сайті дніпровського клубу.

У скільки обійшовся трансфер гравця — не зазначається.

До слова: Трансфери команд УПЛ: зима 2020

Варто відзначити, що це вже другий трансфер захисника в "Дніпро-1", До цього клуб підписав угоду з Володимиром Адамюком.

Олександр Сваток

Народився 27 вересня 1994 року у Дніпродзержинську (тепер Кам'янське), і є вихованцем дніпровської академії (тренер Олексій Чистяков).

З 2011 по 2017 роки виступав за ФК "Дніпро" (39 матчів в УПЛ, 6 матчів у Кубку України, 1 матч у єврокубках, а за молодіжні команди він провів 108 матчів і забив 6 м’ячів). Також в Україні Олександр виступав за луцьку "Волинь" та луганську "Зорю" (загалом за ці команди провів 45 матчів, забив один гол в УПЛ, зіграв 4 матчі у Кубку України та 10 матчів, відзначився одним голом у єврокубках).

Весь 2019 рік він провів у складі хорватського "Хайдука" зі Спліта, за який зіграв 16 матчів у чемпіонаті Хорватії, 2 матчі у єврокубках, і одну гру у Кубку Хорватії.

В складах молодіжної і юнацької збірних України провів 45 матчів і забив 1 м’яч.