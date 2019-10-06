Дніпро-1 – Шахтар: де дивитися онлайн матч чемпіонату України

У неділю, 5-го жовтня, відбудеться центральний матч 10-го туру чемпіонату України. "Дніпро-1" вдома зіграє проти лідера ліги "Шахтаря". Переглянути поєдинок можна по телебаченню та онлайн.

Поєдинок "Дніпро-1" – "Шахтар" у чемпіонаті України покаже телеканал "2+2". Початок трансляції о 13:55. Гра розпочнеться о 14:00.

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Переглянути матч "Дніпро-1" – "Шахтар" можна на платформі MEGOGO, якщо оформити підписку "оптимальну". Її вартість на місяць наразі 78 гривень. Крім того, на YouTube зустріч покаже канал FootballHub.

Також матч "Дніпро-1" – "Шахтар" можна переглянути на сайті каналу "2+2" за посиланням.

До цього поєдинку "Шахтар" підходить у статусі лідера чемпіонату. "Гірники" виграли всі поєдинки та лідирують у лізі. "Дніпро-1" з 11 очками посідає сьоме місце.

Результат гри "Дніпро-1" – "Шахтар" читайте на сайті Спорт24.