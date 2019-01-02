СК Дніпро-1 – Шахтар: де дивитися онлайн матч півфіналу Кубка України

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Дніпро 1 – Шахтар де дивитися онлайн 17 квітня 2019 - 1/2 Кубка України
СК Дніпро-1 – Шахтар: де дивитися онлайн матч півфіналу Кубка України / twitter.com/fcshakhtar

У другому півфіналі Кубка України "Дніпро-1" на власному полі прийме чинного володаря трофею – донецький "Шахтар". Переглянути цей матч можна буде онлайн та по телебаченню.

Домашній матч "Дніпра-1" проти "Шахтаря" у Кубку України транслюватиме телеканал "2+2".

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Варто зазначити, що матчі на каналі "2+2" транслюються онлайн. Перегляд – безкоштовний і доступний за посиланням.

Півфінальний поєдинок Кубку України "Дніпро-1" – "Шахтар" відбудеться у середу, 17 квітня. Початок – о 18:30.

У попередньому раунді "Шахтар" тільки у серії пенальті вибив київське "Динамо". Дніпряни ж дещо сенсаційно перемогли полтавську "Ворсклу". 

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Шахтар
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