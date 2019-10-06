Дніпро-1 – Шахтар: онлайн-трансляція поєдинку

У неділю, 6-го жовтня, новачок чемпіонату України "Дніпро-1" вдома зіграє проти лідера ліги "Шахтаря". Переглянути поєдинок можна по телебаченню та онлайн на сайті Спорт24.

Телетрансляція матчу 10-го туру УПЛ "Дніпр-1" – "Шахтар" в Україні здійснює телеканал "2+2". Початок трансляції о 13:55. Матч розпочнеться о 14:00.

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Матч "Дніпро-1" – "Шахтар" можна переглянути на сайті каналу "2+2" за цим посиланням. Окрім того, поєдинок транслюватиме платформа Football Hub.

Дніпро-1 – Шахтар – онлайн-трансляція

До цього поєдинку "Шахтар" виграв усі 9 ігор у чемпіонаті України, набравши 27 очок. На тижні "гірники" провели матч Ліги чемпіонів проти "Аталанти", здобувши перемогу.

"Дніпро-1" – новачок чемпіонату України. Підопічні Дмитра Михайленка за 9 матчів здобули 11 очок та перебувають на сьомій сходинці.

Огляд поєдинку "Дніпро-1" – "Шахтар" читайте на сайті Спорт24.