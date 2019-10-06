"Шахтар" на класі переміг "Дніпро-1" та продовжив безпрограшну серію до 39 матчів: відео

"Шахтар" у центральному матчі 10 туру чемпіонату України переміг на виїзді "Дніпро-1". Для донецького клубу це 10 поспіль перемога в чемпіонаті.

Дніпро-1 – Шахтар 0:2

Голи: Мораес, 4, Тайсон, 83

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"Гірники" 1-го жовтня зіграли виснажливий поєдинок в Італії проти "Аталанти" й зуміли перемогти. Через це наставник донеччан Луїш Каштру вимушено провів ротацію у матчі з дніпрянами. Зокрема, з перших хвилин вийшли Коноплянка, Додо та Бондар. Господарі поля грали в оптимальному складі, адже мали цілий тиждень, щоб підготуватися до поєдинку.

Швидкий гол

Уже на старті матчу "Шахтар" зумів відкрити рахунок, що вкрай важливо, якщо команди проводить 2 поєдинки за один тиждень. На 4 хвилині Степаненко зробив навіс на Жуніора Мораеса, якого ніхто не опікав у штрафному. Український бразилець ударом головою поцілив у дальній кут воріт Юрчука – 1:0. Це 85-й гол для Жуніора в чемпіонаті України.

Відео голу Мораеса

Пропущений гол аж ніяк не налякав підопічних Дмитра Михайленка, які сміливо побігли відіграватися. Водночас "гірники" отримали можливість грати на контратаках, оскільки з'явилося багато вільних зон. На 20 хвилині Коноплянка, для якого місто Дніпро є рідним, пробив майже з кута штрафного гостей. Євген підкручував м'яч у дальній кут, але Юрчук спокійно забрав його до своїх рук. Через 2 хвилини пильність голкіпера дальнім пострілом перевірив Степаненко – Юрчук відбив на кутовий.

Через декілька миттєвостей стовідсоткова нагода була у чемпіона світу Бондара. Оборонець "Шахтаря" на дальній стійці замикав навіс з кутового, але з п'яти метрів пробив вище воріт "Дніпра-1". Господарі відповіли дальнім ударом Вакулка після кутового, але П'ятов спокійно забрав м'яч до своїх рук. У команди Михайленка моментів не було. Зате підопічні Каштру могли подвоїти перевагу наприкінці тайму. Після передачі Додо бразилець Ісмаїлі пробив вище воріт, хоча перебував у межах штрафного.

Перемога на класі

Початок другої половини гри вийшов сумбурним і перший справді небезпечний момент створив "Шахтар" на 55 хвилині. Гості заробили штрафний на підступах до володінь Юрчука. Стандартне положення виконав Алан Патрік, пробивши у нижній лівий від воротаря кут. Однак голкіпер господарів парирував постріл бразильця.

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Гострота у штрафному "Дніпра-1" була на 73 хвилині після гострого штрафного: Юрчук не зумів зафіксувати м'яч у своїх руках, а оборонці невдало вибили. Через це Патрік завдав удару з меж штрафного, але після рикошету м'яч полетів на кутовий. Останні 10 хвилин матчу "Шахтар" виглядав свіжим завдяки замінам: на поле вийшли Манор Соломон та Віктор Коваленко.

На 83 хвилині "Шахтар" зняв питання про переможця поєдинку. Тайсон обігрався з Коваленком і завдяки рикошету вийшов віч-на-віч з Юрчуком. Бразильцю вдалося заштовхати м'яч у сітку воріт "Дніпра-1". Донецький клуб перемогу не відпустив та завдав дніпрянам 5-ї поразки в сезоні.

"Шахтар" не знає поразок у чемпіонаті України з 11 серпня 2018 року – вже 39 матчів поспіль. Наступну гру "гірники" проведуть 18 жовтня проти "Колосу". "Дніпро-1" 20-го жовтня на виїзді зіграє проти "Маріуполя".