"Шахтар" обіграв "Дніпро-1" та вийшов у фінал Кубка України

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Дніпро 1 – Шахтар: огляд матчу та відео голів 17 квітня 2019 - 1/2 Кубка України
СК Дніпро-1 – Шахтар: результат матчу та відео голів

У матчі між "Шахтарем" та "Дніпро-1" визначився другим фіналіст Кубка України. Все у матчі вирішили голи наприкінці зустрічі.

Дніпро-1 – Шахтар 0:2
Гол: Дентіньо, 87, Соломон, 90+3

Команди розпочали матч доволі активно. Вони вже знали, що у фіналі комусь з них доведеться грати проти сенсаційного "Інгульця". Команда із селища Петрове перемогла "Зорю" та стала першим фіналістом кубка України.

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Перші моменти у матчі створили гравці "Шахтаря". Спочатку Кайоде, який у старті вийшов замість Жуніора Мораеса, скинув під удар Тете. Бразилець пробивав у верхній кут воріт, але не влучив. Невдовзі Тайсон скидав під удар Ісмаілі. Але цього разу м'яч влучив у воротаря.

Після цього гра дещо заспокоїлася. "Гірники" контролювали гру, але забити у ворота господарів так і не могли. А футболісти "Дніпро-1" ніяк не могли пройти захист суперників. Так пройшов весь перший тайм.

У другому таймі футболісти теж не показували змістовну гру. Найгостріший момент (окрім двох забитих голів) було створено на 77-ій хвилині, коли Кривцов пробивав у падінні після подачі з кутового. Та він заледве дотягнувшись до м’яча. Це і врятувало господарів від пропущеного голу – м’яч влучив у воротаря.

Все у матчі було вирішено в останню десятихвилинку. На 81-ій хвилині на поле вийшов Дентіньо. А вже за п'ять хвилин бразилець головою замкнув навіс від Соломона та відкрив рахунок у зустрічі.

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Коли йшла третя з шести добавлених хвилин, "Шахтар" забив вдруге. Команда втекла у швидку контратаку, і Соломон пробивав по воротах. Рикошет від голови партнера, і м'яч перелетів Кліщука та влетів під перекладину воріт.

"Шахтар" виходить у фінал Кубка України. 15 травня він зіграє проти "Інгульця" у Запоріжжі.

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Шахтар
Джерело: 24 Канал
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