"Дніпро-1" став переможцем Першої ліги та напряму вийшов в УПЛ

В Першій лізі визначився переможець. Ним став СК "Дніпро-1". Команда з наступного сезону виступатиме в УПЛ.

У матчі 26 туру Першої ліги "Дніпро-1" на виїзді у непростому матчі обіграв "Балкани" 0:2. Голами відзначилися Ігор Когут та Зураб Очігава. У паралельному матчі "Металіст 1925" програв на виїзді "Миколаєву". У ворота харківської команди забивали Владислав Войцеховський, Сергій Кравченко та Андрій Ковальов. А Богдан Кушніренко вже наприкінці матчу не реалізував пенальті, яке призначили у ворота "Металіст 1925".

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Завдяки цим результатам "Дніпро-1" набрав 59 очок. І став недосяжним як для "Металіст 1925", так і для "Колоса" та "Волині". Тож саме клуб з Дніпра виграв турнір, і наступного сезону виступатиме в Українській прем'єр-лізі. Командам, які займуть друге та третє місце в Першій лізі, для потрапляння в УПЛ доведеться зіграти перехідні матчі з командами з еліти, які займуть 10 та 11 місце.

Варто нагадати, що матч "Металіст 1925" – "Дніпро-1" зібрав 22 тисячі глядачів на трибунах у Харкові.