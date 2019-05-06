"Дніпро-1" вийшов в УПЛ завдяки поразці суперників

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"Дніпро-1" вийшов в УПЛ
"Дніпро-1" вийшов в УПЛ / СК "Дніпро-1"

Футбольний клуб "Дніпро-1" оформив вихід в УПЛ. Допомогла у цьому поразка суперників.

У матчі 27-го туру Першої ліги "Волинь" вдома обіграла "Колос", який до цього займав другу позицію. Відтак відставання команди з Ковалівки від "Дніпро-1" за чотири тури до кінця залишилося 14 очок. Тож дніпровська команда стала недосяжною для решти команд і виграла Першу лігу достроково. Завдяки цьому "Дніпро-1" підніметься в УПЛ, де виступатиме наступного сезону.

До слова: "Дніпро-1" та "Інгулець" влаштували божевільний трилер з шістьма голами

Та перемога була важлива і для самої "Волині". Завдяки їй команда обійшла "Колос" та вийшла на друге місце в турнірній таблиці. Воно дає право на перехідні матчі з командою УПЛ щодо виступу в еліті українського футболу. Третій "Колос" та четвертий "Металіст 1925" мають на одне очко менше, аніж луцька команда. При цьому що з "Волині" зняли шість очок цього сезону.

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Теги: Новини Спорту Футбол Спорт
Джерело: 24 канал
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