"Дніпро-1" вийшов в УПЛ завдяки поразці суперників

Футбольний клуб "Дніпро-1" оформив вихід в УПЛ. Допомогла у цьому поразка суперників.

У матчі 27-го туру Першої ліги "Волинь" вдома обіграла "Колос", який до цього займав другу позицію. Відтак відставання команди з Ковалівки від "Дніпро-1" за чотири тури до кінця залишилося 14 очок. Тож дніпровська команда стала недосяжною для решти команд і виграла Першу лігу достроково. Завдяки цьому "Дніпро-1" підніметься в УПЛ, де виступатиме наступного сезону.

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Та перемога була важлива і для самої "Волині". Завдяки їй команда обійшла "Колос" та вийшла на друге місце в турнірній таблиці. Воно дає право на перехідні матчі з командою УПЛ щодо виступу в еліті українського футболу. Третій "Колос" та четвертий "Металіст 1925" мають на одне очко менше, аніж луцька команда. При цьому що з "Волині" зняли шість очок цього сезону.