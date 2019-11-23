Дніпро-1 – Ворскла: онлайн-трансляція матчу чемпіонату України

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Дніпро-1 – Ворскла: онлайн-трансляція матчу чемпіонату України / facebook.com/sportclubdnipro1

У суботу, 23 листопада, у Дніпрі продовжиться 15 тур чемпіонату України з футболу. Місцевий "Дніпро-1" прийме аутсайдера ліги полтавську "Ворсклу". Переглянути гру можна онлайн на сайті Спорт24.

Телетрансляція матчу "Дніпро-1" – "Ворскла" в Україні відбудеться на телеканалі УНІАН. Початок гри у Дніпрі о 17:00.

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Матч "Дніпро-1" – "Ворскла" можна переглянути на сайті каналу УНІАН за цим посиланням. Також поєдинок доступний у YouTube на каналі Football Hub.

Дніпро-1 – Ворскла – онлайн-трансляція

До цього поєдинку "Ворскла" підходить як найгірша команда чемпіонату. За 14 матчів полтавці набрали тільки 8 очок та змінили головного тренера. Після відставки Віталія Косовського клуб очолив Юрій Максимов.

Не кращі справи у дніпрян. Наразі команда Дмитра Михайленка набрала 12 очок та не сильно відірвалася від зони вильоту.

Огляд гри "Дніпро-1" – "Ворскла" читайте на сайті Спорт24.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол ФК Дніпро-1 ФК Ворскла
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