"Дніпро-1" переміг "Ворсклу" завдяки дивному пенальті: відео

23 листопада "Дніпро-1" переграв серію з шести поспіль матчів без перемог у чемпіонаті України. Удома команда Дмитра Михайленка завдала "Ворсклі" 11 поразки в 15 поєдинках.

Дніпро-1 – Ворскла 1:0

Гол: Коркішко, 80

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Ні в дніпрян, ні в полтавців справи останнім часом не йдуть найкращим чином. Зокрема, "Ворскла" звільнила Віталія Косовського з посади головного тренера команди. Очолив полтавців Юрій Максимов.

Хитається крісло під Дмитром Михайленком у "Дніпрі-1". Дніпряни не виграють у рамках чемпіонату шість матчів поспіль. Тільки у 14 турі підопічні Михайленка перервали серію з 5 поспіль поразок.

Стартовий відтинок матчу в Дніпрі не запам'ятався гострими моментами. Першу нагоду забити гол аж на 20 хвилині мали господарі. Коркішко замикав навіс справа, обробивши попередньо м'яч, але штанга врятувала "Ворсклу".

У середині тайму на футбольному полі було багато сумбуру, що ніяк не сприяло цікавій грі. Ближче до завершення тайму "Ворскла" почала володіти ініціативою, але не втілила її в забитий м'яч.

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По перерві перший напівмомент відзначитися мали гості. На 55 хвилині Пердута гостро пробив з дальньої дистанції. Удару гравця "Ворскли" зовсім трішки забракло точності. Дніпряни відповіли гострим ударом Сніжка, але вище воріт.

На 77 хвилині гри арбітр матчу Юрій Іванов призначив дивний пенальті у ворота "Ворскли". Коркішко картинно впав у штрафному й рефері угледів пенальті. Удар з позначки впевнено виконав Корішко – 1:0.

До завершення матчу "Ворскла" так і не зуміла відігратися, відтак знову зазнала поразки. Водночас перемога дозволила дніпрянам наблизитися до першої шістки.

Дніпро-1 – Ворскла відеоогляд матчу

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