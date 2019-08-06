"Дніпро-1" зможе зіграти в єврокубках наступного сезону: пояснення Ігоря Циганика

СК "Дніпро-1" зможе зіграти в єврокубках, якщо за підсумками сезону 2019/20 займе єврокубкове місце в УПЛ. Відповідну інформацію озвучив журналіст Ігор Циганик.

Нагадаємо, перед тим була інформація, що "Дніпро-1" навіть якщо займе місце у топ-4 за підсумками чемпіонату України (саме воно дає право виступити у єврокубках), не зможе зіграти там. Все через пункт 2 статті 12 регламенту ліцензування клубів УЄФА. Це так зване "правило трьох років", згідно з яким клуби не можуть зіграти в єврокубках, якщо попередні три сезони не були членами федерації чи професійної ліги.

Читайте також: Розгромні перемоги "Динамо" та "Шахтаря", перша нічия в чемпіонаті: головні підсумки 2 туру УПЛ

"Членство та договірні відносини (за наявності) повинні тривати – на початку ліцензійного сезону – принаймні три роки поспіль", – йдеться в правилах УЄФА.

"У "Дніпро-1" відлік часу починається з 21 червня 2017 року – саме в цей день клуб став членом ПФЛ. А оскільки три роки має виповнитися саме на момент старту сезону, який стане відбірковим до єврокубків, в цей раз дніпровському клубу вже нічого не світить", – йшлося в новині на сайті Tribuna.com.

Однак і Ігоря Циганика є інші дані.

"Я переконаний в тому, що "Дніпро-1" зможе зіграти в єврокубках. У статті 12 пункт 2 не йдеться про професійний статус. Лише про те, що на початок ліцензованого сезону членство і договірні відносини клубу мають існувати протягом трьох років поспіль. Я отримав інформацію, що "Дніпро-1" має договірні стосунки з Дніпропетровською обласною федерацією футболу з грудня 2016 року. Тобто грудень 2016 року можна вважати початком існування команди в українському футбольному просторі. У грудні 2019 року буде три роки. Членом ПФЛ і УПЛ "Дніпро-1" став пізніше. Але Дніпропетровська обласна федерація футболу є асоціативним членом УАФ (Українська асоціація футболу). Вона має право підписувати ці договори, приймати до себе цих членів. Це делегується УАФ. На закінчення цього сезону "Дніпро-1" буде мати три з половиною роки договірних умови з УАФ через Дніпропетровську обласну федерацію футболу. Ці три з половиною роки дають право СК "Дніпро-1" абсолютно спокійно кваліфікуватися до єврокубків і отримати ліцензію на виступ в єврокубках. Так, УЄФА може змінити правила. Але згідно з цими чинними правилами "Дніпро-1" має право грати в єврокубках", – переконаний Ігор Циганик.

Та варто нагадати, щоб отримати право виступати в єврокубках, "Дніпро-1" для початку має або зайняти місце у топ-4 чемпіонату України по закінченню сезону, або виграти Кубок України.