"Зоря" на виїзді розгромила "Дніпро-1", забивши гол на першій хвилині матчу: відео

У матчі між "Дніпро-1" та "Зорею" у неділю, 3 листопада, було зафіксовано розгромний рахунок. Луганці забили чотири голи, на що господарі зуміли відповісти лише одним точним ударом.

Дніпро-1 – Зоря 1:4

Голи: Коркішко, 60 – Кабаєв, 2, Іванісеня, 22, Кочергін, 74, Лєднєв, 83

Відкрити рахунок "Зорі" вдалося вже на першій хвилині матчу. Відзначився Кабаєв, який не зустрів опору від суперників у їх штрафному майданчику та завдав удару у дальній верхній кут воріт.

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Такий старт дещо ошелешив господарів поля. Але щось зробити попереду їм не вдавалося. Натомість всередині першого тайму "Зоря" забила вдруге. Після подачі з кутового Чеберко головою скинув м’яч на дальню штангу, де ніхто не завадив Іванісені зблизька ногою відправити м’яч за лінію воріт.

Інтрига у матч повернулася у другому таймі, коли "Дніпро-1" скоротив відставання у рахунку. При цьому гол зарахували лише після того, як м’яч вдруге перетнув лінію воріт. Перший раз після удару Когута Шевченко дотягнувся до м’яча, але жоден з повторів так і не показав, чи м’яч повністю перетнув лінію. Та Коркішко таки з другої спроби забив чисто. Тож на нього і записали цей гол.

Однак уникнути поразки "Дніпро-1" не вдалося. Під час чергової атаки Кочергін вдало прийняв м’яч у штрафному майданчику, та потужно пробив у дальній кут воріт.

Остаточний рахунок встановив Лєднєв, який забив з пенальті. Його призначили за фол Папи Гуйє.

"Дніпро-1" залишилося на восьмій сходинці. Однак відрив він зони вильоту складає лише три очки. "Зоря" ж поки піднялася на третє місце, але варто дочекатися матчу "Динамо" з "Львовом", адже кияни знову можуть витиснути луганців на четверту сходинку.