"Дніпро" без проблем розгромив "Крижаних Вовків" у матчі УХЛ

Хет-трик Руслана Ромащенка та дубль Микити Коваленка вивели херсонців на друге місце. "Щуки" продовжили переможну серію проти суперника

Дніпро – Крижані Вовки 9:4 (3:1, 6:0, 0:3)

Останній раз ці команди зустрічалися півтора тижня тому, і сильнішими були херсонці, які той поєдинок завершили з переможним рахунком 8:1. А до цього всі 12 матчів між двома клубами закінчувалися перемогою "Дніпра". Тринадцята зустріч не стала винятком...

З початку першого періоду ініціативою на майданчику заволоділи херсонці, і вже через три хвилини Андрій Жвачкін вивів "Дніпро" вперед. Через дві хвилини, абсолютно несподівано, гості відігралися за допомогою кидку Владислава Воробйова.

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Пропущена шайба не стала холодним душем для господарів майданчика – вони продовжували створювати небезпечні моменти біля воріт гостей, нарощуючи постійну напругу. У підсумку на 13-й хвилині Олександр Каракулько і Руслан Ромащенко (з перервою у 25 секунд) подвоїли перевагу херсонців. Ті гольові моменти, які виникали біля воріт Олега Петрова, були майстерно відбиті воротарем "щук".

Переломним моментом в матчі став другий період, в якому підопічні Дмитра Підгурського повністю переграли команду Руслана Борисенка з рахунком 6:0. Влучними кидками у херсонців двічі відзначилися Руслан Ромащенко та Микита Коваленко. Також ще по одному разу – Сергій Дорофєєв і Артем Целгородцев. Також, міг відзначитися Владислав Луговий, але в пробитті булліта не зміг переграти воротаря "вовків".

У заключній двадцятихвилинці, господарі трохи розслабилися. Наставник "Дніпра" замінив свого основного голкіпера Олега Петрова на Владислава Гурка, який відзначився тим, що за одну хвилину пропустив дві шайби від Кирила Маландіна та Іллі Чуйкова. Коли ж у ворота повернувся основний кіпер "Дніпра", Микита Шабанов в одному з моментів переграв і його.

В останній час команди продемонстрували високі швидкості і створили на двох чимало гольових моментів, але цифри на табло херсонської арени "Фаворит" залишилися без змін. У підсумку, поєдинок закінчився з рахунком 9:4 на користь "Дніпра".

Відзначимо, що після 14 ігор кияни набрали 8 очок і посіли п'яту позицію, а херсонський "Дніпро" з 28 балами утримує другу сходинку в турнірній таблиці.