"Дніпро" ефектно переміг "Харківських Соколів" у матчі-відкритті нового сезону Суперліги

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"Дніпро" розгромив "Харківських Соколів"
"Дніпро" розгромив "Харківських Соколів" / ФБУ

Дніпро виграв стартовий матч нового сезону Суперліги, здолавши на домашньому паркеті дебютантів елітного дивізіону "Харківських Соколів".

Дніпро – Харківські Соколи 95:57 (19:13, 20:16, 28:19, 28:9)

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Гості нав’язали боротьбу лише на стартовому відрізку матчу, повівши 9:2, але потім команда Дениса Журавльова прийшла до тями і поступово, але дуже впевнено набирала оберти. Господарі додали у захисті, організували серію швидких відривів, вийшовши в лідери ще у першій чверті.

Завів команду Іссуф Санон, який став справжнім енерджайзером в цьому матчі. В активі захисника збірної України ефективна робота у захисті та ціла порція хайлайтів, які стали прикрасою матчу.

Щодо самої гри, то "Дніпро" у жодній чверті не випустив суперника з 20 очок, спровокував у "Соколів" 22 втрати, 26 очок навбрав у швидких відривах, а лава запасних команди Журавльова поповнила командний доробок 52 набраними балами.

Усе це завершилось розгромною поразкою для "Соколів", які виявились не готові до битви із зарядженим "Дніпром". У команди Володимира Коваля нічого не вдалося у позиійному нападі, а 95 пропущених очок підкреслюють проблеми у захисті у дебютному матчі сезону. "Дніпро" виграв з рахунком 95:57, стартувавши у новому сезоні з впевненої перемоги.

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"Дніпро" свій наступний матч у національній першості зіграє 6 жовтня на виїзді проти "Черкаських Мавп", а "Соколи" протистоятимуть "Мавпам" на два дні раніше – 4 жовтня.

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Теги: Спорт Баскетбол БК Дніпро чемпіонат України з баскетболу
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