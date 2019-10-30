"Дніпро" фантастично відіграв 23 очки, але поступився "Цмокі-Мінську" в овертаймі

Володар Кубка та Суперкубка України "Дніпро" програв виїзний матч другого туру Кубка Європи FIBA проти білоруського "Цмокі-Мінська" – 108:101 ОТ.

Цмокі-Мінськ – Дніпро 108:101 ОТ (28:17, 27:20, 21:29, 17:27, 15:8)

"Дніпро" програв першу половину, дозволивши супернику ще до великої перерви набрати 55 очок. Господарі реалізували 9 з 18 триочкових, діяли у нападі більш різноманітно та вигравали боротьбу, у той час як український клуб набирав очки здебільшого індивідуально, провалився у захисті, дозволивши лідеру суперника Бранко Мірковічу відзначитись 16 набраними балами ще до великої перерви.

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У третій чверті "Дніпро" суттєво додав у нападі, набравши за 10-хвилинку 29 балів. Гості результативно грали у фарбі, зокрема хороший ігровий відрізок провів Кирило Фесенко, чиї очки допомогли "Дніпру" скоротити відставання до 10 балів перед вирішальним відрізком матчу.

Четверту чверть "Дніпро" розпочав відмінно: 8 поспіль очок від Олександра Сизова, який реалізував два дальніх кидка, відправили "Цмокі" на тайм-аут за 2-очкової переваги суперника. Вперше "Дніпро" вийшов вперед за 4 хвилини до завершення основного часу, коли Максим Заркудаєв реалізував вільний триочковий з кута. Після цього команди влаштували гойдалки, лідер змінювався декілька разів, але 40 хвилин для визначення переможця виявилось недостатньо. Генрі Дугат атакував на перемогу за 7 секунд до кінця — схибив, як і Джамар Абрамс, який не реалізував триочковий кидок з сиреною.

На жаль, заключну 5-хвилинку виграли білоруси, у складі яких у вирішальних володіннях гру на себе взяли Мірковіч та Максим Салаш. "Дніпро" дозволив супернику повернути собі перевагу, відіграти яку не зумів. Триочковий Максима Закурдаєва скоротив відставання "Дніпра" до 1 очка за 1:17 до кінця овертайму, але більше очок гості не набирали.

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"Цмокі-Мінськ" виграв матч з рахунком 108:101, завдавши нашому клубу другої поразки в груповому раунді. "Дніпро" зумів відіграти 23 очка відставання, провівши потужну другу половину, але ключовий відрізок матчу залишився за господарями.

"Дніпро" свій наступний матч на євроарені зіграє 6 листопада на виїзді проти болгарського "Лєвські".