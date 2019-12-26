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"Дніпро" крупно переміг "Білий Барс" на виїзді

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Дніпро – Білий Барс результат / УХЛ

В матчі 23-го туру Української хокейної ліги (УХЛ) "Дніпро" обіграло на виїзді "Білий Барс" 6:2.

Дніпро – Білий Барс 6:2

Шайби: 0:1. Ромащенко (більш.), 2:39; 0:2. Бєлоусов, 17:13; 1:2 Благой, 19:08; 1:3. Матерухін (мен.), 4:09; 2:3. Благой, 6:28; 2:  Жвачкін (більш.), 15:43; 2:5. Ромащенко, 5:59; 2:6. Матусевич, 6:18.

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"Дніпро" виграв всі три періоди, закинувши в кожному по дві шайби. Дублем у складі переможців відзначився Руслан Ромащенко, на що "Барс" відповів двома шайбами Олега Благого.

"Дніпро" набрав 44 очки і тепер відстає другого "Донбасу" на два бали. "Білий Барс" з 31 очком на четвертому місці.

Через три дні "Дніпро" вдома зіграє з харківським "Динамо", "Білий Барс" відправиться в гості до "Крижаних Вовків".

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Хокей ХК Дніпро ХК Білий Барс
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